Hong Kong : Deux militants plaident coupables d’avoir appelé à des sanctions internationales

Jeudi, le militant pro-démocratie Andy Li et le juriste Chan Tsz-wah ont reconnu le chef d’accusation de «collusion avec des forces étrangères menaçant la sécurité nationale de la Chine».

Les procureurs ont soutenu qu’Andy Li et Chan Tsz-wah ont fait partie des personnes à l’origine d’une campagne publicitaire et d’articles dans des journaux étrangers appelant à des sanctions contre la Chine.

Plus de 130 personnes, parmi lesquelles des figures de proue du mouvement pro-démocratie, ont été arrêtées au nom de cette loi. Le militant pro-démocratie Andy Li, 31 ans, et le juriste Chan Tsz-wah, 30 ans, ont reconnu jeudi le chef d’accusation de «collusion avec des forces étrangères menaçant la sécurité nationale de la Chine».

Membres d’un collectif pro-démocratie

Prochaine audience en janvier

Ils accusent M. Lai et son conseiller Mark Simon, un Américain, d’être «des cerveaux et des soutiens financiers de l’ombre et au plus haut niveau de cette organisation». M. Chan aurait transmis les instructions du magnat de la presse et de son conseiller à M. Li.