Cressier (NE): Deux militants qui avaient bloqué la raffinerie ont été punis

Le 10 octobre 2022, dans l’entre-deux-lacs neuchâtelois, des activistes du climat affiliés à la campagne globale Debt For Climate! avaient bloqué, dès 5h, le principal accès à la seule installation en Suisse qui transforme le pétrole en carburant. La police neuchâteloise avait mis fin au blocus aux alentours de 8h30 et arrêté six manifestants. Au moins deux d’entre eux ont été rattrapés par la justice neuchâteloise.