Berne : Deux mille francs d’amende par ligne rose

Des activistes ont peint des vagues roses sur un pont à Thoune pour dénoncer la suppression d’un passage pour piétons. Une politicienne qui a participé à l’action a été condamnée pour cela.

Action chèrement payée

Mais la participation de cette socialiste a eu des conséquences judiciaires. Elle a été accusée par la Ville de Thoune de dommages matériels et de violation du Code de la route, rapporte la «Jungfrau-Zeitung». Le service de la mobilité a également dénoncé les souillures et l’altération volontaire de l’infrastructure de circulation. Le Tribunal a condamné l’élue à payer 5366,70 francs plus 600 francs de frais à la Ville. Avec les honoraires d’avocat de la prévenue, la cause lui reviendra à 8000 francs, soit 2000 francs chaque vague!