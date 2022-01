Cameroun : Deux mille jours de détention provisoire pour un ex-patron de l’audiovisuel

Cinq ans et demi: c’est le temps passé en prison par un journaliste camerounais soupçonné de détournement de fonds. Sans procès, renvoyé 90 fois, car il n’y a «ni accusation, ni témoin à charge».

Au Cameroun, un ex-patron de l’audiovisuel public est en détention provisoire depuis 2000 jours – plus de cinq ans et demi – pour détournement de fonds publics présumé, ont dénoncé, mercredi, son comité de soutien et son avocate.