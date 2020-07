Royaume-Uni

Deux milliards de livres sterling pour l’emploi des jeunes

Londres doit annoncer ce mercredi un plan de relance doté d’un volet consacré aux 16-24 ans. Un autre pan concerne la revalorisation énergétique des bâtiments.

Jobs de 6 mois

«Les jeunes sont les plus durement atteints par les retombées économiques de la plupart des crises, mais ils sont particulièrement vulnérables cette fois-ci parce qu'ils travaillent dans de fortes proportions dans les secteurs les plus frappés par la pandémie», comme la restauration ou la distribution, explique Rishi Sunak. «Nous savons aussi que le chômage des jeunes a un impact à long terme sur les emplois et salaires et nous ne voulons pas que ça arrive à cette génération», insiste-t-il.