Berne : Deux milliards et demi pour assainir de vieilles munitions

L’ancien dépôt de munitions sis à Mitholz doit être assaini. Pour ce faire, il y a un an et demi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) estimait les coûts de l’évacuation des explosifs abandonnés entre 500 et 900 millions de francs. Mais dans le dernier rapport d’état des lieux il est désormais question de 1,5 milliard de francs.