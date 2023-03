Bilan des douanes en Suisse: un peu plus recettes en 2022

Bilan des douanes 2022 : Deux millions de personnes passent la frontière suisse chaque jour

Chaque jour, 2,2 millions de personnes traversent la frontière suisse, tout comme 1,1 million de voitures. Quotidiennement, les douaniers interceptent 118 contrefaçons, mettent la main sur 58 personnes recherchées ou sous le coup d’un mandat d’arrêt et 143 en séjour illégal, saisissent 10 armes interdites, trois kilos de drogues et 21 paquets avec des médicaments interdits. Tel est, en moyenne, le palmarès du personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui a publié son bilan 2022 jeudi.