Deux millions demandés à Michel Agnant et Jerôme Christen

L'espace commentaires a été déactivé

Hugo 08.05.2020 à 10:49

C’est pourtant totalement illégal. On ne peut plus maintenant envoyer de commandement de payer non dûment justifié. C’est scandaleux de tenter d’intimider des personnes qui ont voulu mettre la lumière sur les détournements d’argent qui ont été découverts. En Suisse on culpabilise les personnes honnêtes et on préserve les crapules.