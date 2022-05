Disparition : Deux mineures allemandes recherchées au Paraguay

Les autorités paraguayennes ont annoncé lundi intensifier les recherches de deux jeunes mineures allemandes entrées dans le pays en novembre sans le consentement de leur mère, dans un cas, et de leur père, dans l’autre, et dont on ignore la localisation.