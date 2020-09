Reims (F) : Deux mineurs en garde à vue après l'agression filmée d'une ado

Une enquête a été ouverte pour «violences aggravées» et «enregistrement et diffusion de faits de violences aggravées» après l'attaque subie par une adolescente devant son collège.

Deux mineurs suspectés d'être, pour l'un, l'auteur d'une violente agression sur une adolescente devant son collège à Reims et, pour l'autre, d'avoir filmé et diffusé les images sur les réseaux sociaux ont été placés mardi 8 septembre en garde à vue, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. L'enquête, ouverte pour « violences aggravées » et « enregistrement et diffusion de faits de violences aggravées », « est toujours en cours », a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette. Elle a été confiée à la Sûreté départementale.