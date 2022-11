Corée du Sud : Deux mineurs sortent vivants, après 9 jours au fond d’une mine

Les deux hommes étaient coincés à quelque 190 mètres de profondeur dans un puits vertical de la mine, qui s’est effondrée le 26 octobre à Bonghwa, dans l’est du pays. Des images impressionnantes diffusées par les chaînes de télévision les montrent en train de sortir de la mine vendredi, aidés des secouristes. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a qualifié leur retour de «vraiment miraculeux». «Merci et merci encore d’être revenus sains et saufs (alors que vous étiez) à la croisée entre la vie et la mort», a-t-il écrit samedi sur Facebook, remerciant aussi les sauveteurs.

Âgés de 56 et 62 ans, les deux rescapés sont en état stable, ont indiqué les autorités, qui pensent que, pour se réchauffer, ils ont fait un feu et fabriqué une tente en plastique à l’intérieur d’un tunnel. Les survivants «avaient du café instantané avec eux et on m’a dit qu’ils en ont fait leur repas», a déclaré Lim Yoon-sook, un responsable des pompiers. Ils ont également «survécu en buvant l’eau qui tombait à l’intérieur de la galerie», a-t-il ajouté. Leurs proches qui n’y croyaient plus ont sauté de joie, au moment des retrouvailles.