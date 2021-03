Brésil : Deux ministres-clé de Bolsonaro sur le départ

Le ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères vont quitter le gouvernement brésilien sur fond de crise politique liée à la gestion de la pandémie.

Le ministre brésilien de la Défense a créé la surprise en annonçant qu’il quittait son poste, quelques heures après que le chef de la diplomatie, un autre ministre-clé du gouvernement, a présenté sa démission, plus attendue, au président Jair Bolsonaro. «Je remercie le président de la République, à qui j’ai été entièrement loyal durant cette période de plus de deux ans et je quitte le ministère de la Défense avec la certitude d’avoir accompli ma mission», a déclaré le général de réserve dans un communiqué, sans préciser le motif de son départ.