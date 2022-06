Afghanistan : Deux ministres talibans de l’éducation interdits de voyager par l’ONU

La mesure est appliquée en rétorsion à la réduction drastique des droits des femmes et des filles par le régime afghan.

Mais l’ONU a exclu de la liste des bénéficiaires Said Ahmad Shaidkhel, ministre adjoint par intérim à l’Education, et Abdul Baqi Basir Awal Shah, aussi connu sous le nom d’Abdul Baqi Haqqani, ministre par intérim de l’Education supérieure, a précisé un diplomate sous couvert d’anonymat.

Une décision «simpliste et injuste»

Ces deux ministres sont désormais interdits de voyager à l’étranger, une première mesure de rétorsion de l’ONU aux mesures prises par le régime rigoriste afghan depuis son retour au pouvoir en août dernier, limitant notamment l’accès des femmes et filles au monde du travail et à l’éducation . «Cette décision est simpliste et injuste. De telles décisions ne feront que rendre la situation plus critique», a réagi Lutfullah Khairkhwa, ministre taliban adjoint de l’Education supérieure.