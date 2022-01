make-up quotidien – 2 minutes pour se maquiller, c’est possible

Plusieurs experts parient sur des looks simples et rapides pour 2022. Il existe des produits 2-en-1 et d’autres que l’on détourne pour une mise en beauté express.

Estomper la couleur des lèvres et la déposer sur les joues est une astuce simple pour créer un look frais et rapidement.

Le confinement a limité votre routine maquillage? Selon les chercheurs de Mintel, pendant la première année de Covid, 72% des consommateurs ont dépensé moins d’argent pour se maquiller. Plusieurs experts beauté affirment que cette année verra une révolution dans la façon de se préparer.

Deux minutes chrono

Pour Clare Varga, responsable de la beauté au sein de la société de prévisions WGSN, le maquillage en deux minutes sera l’une des principales tendances de l’année: «Les consommateurs veulent désormais des produits faciles à appliquer et multitâches qui permettent de créer un look en quelques minutes seulement.»

Il suffit de quelques étapes pour se préparer en un rien de temps. Tout d’abord, on s’occupe du teint: Bobbi Brown a sorti en janvier des sticks qui corrigent et éclaircissent la peau sans effort et pour un résultat modulable et uniforme. «Appliquez sous les yeux, en tamponnant avec votre doigt pour faire pénétrer doucement dans la peau», explique Bobbi Brown.

Les sticks correcteurs de Bobbi Brown se déclinent en huit nuances, 48 francs. Bobbi Brown

De son côté, la marque londonienne PIXI propose également une nouveauté: un fond de teint qui s’applique avec un petit coussin. Il apporte un rendu transparent, semi-mat et modulable qui reflète subtilement la lumière et illumine le teint.

Clare Varga prévoit une augmentation du nombre de lancements de produits de beauté plus intelligents et simples d’utilisation, «qui donnent de meilleurs résultats, mais avec beaucoup moins d’efforts, de coûts et de travail».

Le fond de teint de PIXI s’applique directement sur le visage avec un coussin pour un effet lumineux, env. 30 francs. PIXI

Pour rehausser le teint, rien ne vaut du blush. L’influenceuse beauté Victoria Lyn l’applique sur les joues, mais également sur les lèvres. Lisa Eldridge, make-up artiste américaine, fait l’inverse avec du rouge à lèvres: «Passez vos doigts sur les lèvres, puis estompez la couleur sur vos joues pour créer un look complet», explique-t-elle au Daily Mail.

Et si l’on souhaite ajouter de l’highlighter, les conseils de Magan Lavallie sont précieux.

Passons ensuite aux yeux: Mario Dedivanovic , le make-up artiste de Kim Kardashian, utilise deux ou trois fards maximum et un crayon pour souligner le regard. En plaçant la teinte la plus claire dans le coin interne de l’œil, puis de dégrader avec les tons les plus foncés vers l’extérieur. Avec de l’entraînement, cette étape sera de plus en plus rapide.

Lisa Aldridge recommande d’utiliser la teinte moyenne de la palette pour tracer le contour de l’orbite à l’aide d’un pinceau doux. «Puis, la teinte la plus foncée sert à créer une ligne fumée le long de la ligne des cils supérieurs. La teinte la plus claire peut être utilisée le long des cils inférieurs.»