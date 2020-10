concours de beauté : Deux Miss France dans la même famille?

Sacrée Miss Bourgogne, samedi, la petite sœur de Marine Lorphelin, Miss France 2013, est désormais en lice pour le titre de Miss France 2021.

«Elle est ma sœur, mon sang»

«Qu’on l’aime ou pas, ce n’est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut! Mais elle s’est battue depuis le début de l’aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé, donc ceux qui disent qu’elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs».