Deux missiles nord-coréens tombent au Japon

«Deux missiles balistiques sont tombés dans la ZEE», qui s’étend jusqu’à 200 milles marins (370 km), entre les eaux territoriales japonaises et les eaux internationales, a annoncé devant des journalistes Kimi Onoda, la secrétaire parlementaire auprès du ministre japonais de la Défense.

Le Premier ministre Fumio Kishida a précisé que ces tirs n’avaient pas causé de dommages, tout en soulignant que Tokyo a «fermement protesté» auprès de la Corée du Nord . Ces actions «violent des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et constituent un acte irréfléchi qui aggrave les provocations (de Pyongyang, NDLR) à l’encontre de la communauté internationale», a-t-il déclaré à la presse.

Des missiles de courte portée

À Séoul, l’état-major interarmées a expliqué avoir détecté le tir de «deux missiles balistiques de courte portée de la région de Sunan vers la mer de l’Est (la mer du Japon, NDLR) entre 19h25 et 19h37 (12h25 et 12h37 heure suisse). «Nous avons renforcé la surveillance en cas de nouvelles provocations et restons prêts en étroite coordination avec les États-Unis», a-t-il encore dit.