Pays-Bas : Deux mois de prison pour avoir attaqué «La Jeune fille à la perle»

Trois hommes de nationalité belge, deux de 45 ans et un de 42, s’étaient collés la semaine dernière avec de la colle forte sur la vitre protégeant l’œuvre de 1665, au musée Mauritshuis de La Haye (ouest), dans la foulée d’autres actes de vandalisme commis ailleurs en Europe.

Aucun dommage

Aucun dommage n’a été découvert sur le tableau, a indiqué le musée. Mais le tribunal de La Haye a reconnu que le cadre et la plaque arrière ont été abîmés et jugé l’acte «choquant» pour de nombreuses personnes, a rapporté l’agence de presse néerlandaise ANP. «N’importe qui peut imaginer la fragilité d’un tel tableau et le fait qu’il aurait pu être perdu si ça avait mal tourné», a souligné un juge, cité par l’ANP.