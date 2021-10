Genève – Deux mois de travail impayés: ouvriers scandalisés

Un chantier bâclé

L’entreprise Steiner, chargée de la réalisation des équipements publics du quartier de l’Etang, a confié les travaux de serrureries à Isotech Métal après une collaboration satisfaisante par le passé. Pourtant, «à ce jour, aucune de leurs prestations n’est terminée. Une majeure partie des ouvrages sont à refaire et ont généré des retards», rapporte David Suchet, porte-parole de Steiner. Malgré cela, le sous-traitant a été payé.

Le chantier, qui devait être rendu fin juin, est toujours en cours. Il a été principalement retardé par la crise sanitaire. La partie extérieure est concernée. La majorité des installations, comme la crèche et les salles de cours, ont pu ouvrir et accueillir les habitants du quartier. Les travaux devraient être entièrement terminés d’ici un mois et demi, selon le maire.