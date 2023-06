Bâle: Deux mois pour inscrire son bébé et les vacances sont menacées

L’office de l’état civil de Bâle-Ville manque de personnel et peine à traiter rapidement certains dossiers. Deux jeunes mères bâloises en font actuellement les frais et témoignent des désagréments que cela provoque. Leurs bébés respectifs n’ont pas encore été inscrits officiellement et les parents n’ont pas reçu d’acte de naissance.