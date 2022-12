Classement Instagram: Deux montagnes suisses figurent parmi les plus populaires au monde

Une agence de voyages a établi un classement des 30 montagnes les plus postées sur Instagram. La Suisse est le seul pays au monde à figurer dans le Top 10 avec non pas une, mais deux montagnes.

Que ce soit pour se baigner dans la fraîcheur des lacs de montagne ou pour une randonnée vers des cascades secrètes en altitude, les montagnes fascinent un grand nombre et sont en même temps une source intarissable pour des posts sur les réseaux sociaux. Les professionnels du tourisme de Tourlane, un site allemand de réservations et planification de voyages en ligne, ont établi un classement avec le plus grand nombre de hashtags en lien avec les plus hauts sommets du monde. Deux montagnes suisses figurent dans le Top 10.

1er: le mont Fuji, au Japon

Le mont Fuji est le grand favori sur Instagram. Du haut de ses 3776 mètres, il est non seulement le plus haut sommet du Japon, mais aussi un véritable symbole. Ça vaut toujours le coup d’y faire une randonnée, tout particulièrement pendant la saison des cerisiers en fleurs.

2e: le mont Everest entre le Népal et la Chine

Le mont Everest est non seulement le point culminant de la chaîne de l’Himalaya entre la Chine et le Népal, mais également le plus haut sommet au monde. Il n’est donc pas étonnant que cette imposante montagne figure à la deuxième position du classement. Ceci dit, mieux vaut être en parfaite condition physique pour gravir l’Everest dans le but d’y prendre la photo parfaite.

3e: le mont Blanc en Italie et en France

Chaque année, ils sont quelque six millions à s’aventurer sur le mont Blanc, le point culminant de la chaîne des Alpes françaises, entre l’Italie et la France, situé à une altitude de 4808 mètres. La région autour du mont Blanc est très diversifiée, idéale pour un séjour reposant en montagne ou pour des vacances actives au sport d’hiver.

4e: la montagne de la Table, en Afrique du Sud

La fameuse montagne de la Table au Cap offre non seulement une vue spectaculaire sur la métropole sud-africaine, mais a aussi plus d’une histoire à raconter d’un point de vue historique. Elle a notamment servi de cachette aux esclaves en fuite pendant l’apartheid. Son sommet peut être atteint en télécabine.

5e: l’Etna, en Italie

Avec ses 3357 mètres, l’Etna est non seulement le plus haut sommet de Sicile, mais aussi le plus haut volcan actif d’Europe. Un funiculaire vous emmènera à 3000 mètres d’altitude. Vous atteindrez ensuite les différents cratères à pied. Vous serez récompensé par un panorama unique – et la photo parfaite.

6e: le mont Cervin, en Suisse

Notre Cervin suisse a conquis les cœurs sur Instagram et se hisse à la sixième place des montagnes les plus postées au monde sur la plateforme. Sa forme emblématique ainsi que son environnement alpin font du mont Cervin une destination hautement prisée.

7e: le Pico del Teide, en Espagne

En dehors de l’Etna, le Pico del Teide, sur l’île de Tenerife dans l’archipel des Canaries, est un autre sommet volcanique actif qui figure au Top 10. Situé à plus de 3700 mètres d’altitude, il est accessible à pied après une marche de six à huit heures ou en prenant le téléphérique.

8e: le Kilimandjaro, en Tanzanie

Le Kilimandjaro trône au-dessus de la ville de Moshi, en plein cœur de la Tanzanie, et figure sur la bucket list d’un grand nombre de voyageurs.

9e: la Jungfrau, en Suisse

Avec la Jungfrau, la Suisse est le seul pays à figurer deux fois dans le classement. La communauté Instagram est particulièrement séduite par la vue nord, où les parois de la montagne descendent à plus de 3000 mètres dans la vallée de Lauterbrunnen.

10e: le Fitz Roy, en Argentine

Le sommet argentin du Fitz Roy, en Patagonie, clôture le classement. Si votre ambition est d’atteindre le sommet de cette énorme montagne de granit située à 3500 mètres d’altitude dans le parc national Los Glaciares, il vous faudra être un alpiniste expérimenté.