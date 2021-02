Salvador : Deux morts après une attaque contre des militants du FMLN

Une attaque perpétrée par des inconnus en plein centre de San Salvador contre une caravane de militants du Front Farabundo Martí pour la libération nationale (FMLN, ex-guérilla de gauche) a fait dimanche deux morts et cinq blessés, selon le parquet général salvadorien.

Cette attaque, non revendiquée, s’est produite à moins d’un mois des élections législatives et quelques jours après que le président salvadorien, Nayib Bukele, eût critiqué les accords de paix, signés en 1992, entre l’armée et le FMLN pour mettre fin à la guerre civile.