Soleure - Deux morts dans le crash d’un petit avion

Un avion s’est écrasé à Oberramsern SO ce samedi après-midi. Selon la police cantonale, deux hommes âgés de 57 et 49 ans se trouvaient à bord. Tous deux sont morts lorsque l’avion s’est écrasé dans un champ. Le petit avion avait décollé de Granges. La cause de l’accident est encore inconnue, la police est sur place. Aucune autre personne n’a été blessée dans l’accident.