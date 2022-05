Chine : Deux morts dans l’effondrement d’un immeuble

Quatre jours après l’effondrement d’un bâtiment d’habitation dans le centre de la Chine, on en sait davantage sur le nombre de personnes décédées.

Au moins deux personnes sont mortes dans l’ effondrement d’un immeuble de huit étages dans le centre de la Chine, a annoncé l’agence officielle Chine nouvelle mardi, quatre jours après la catastrophe , alors que les recherches de disparus se poursuivent. «Neuf personnes ont été extraites et deux sont mortes», a rapporté Chine nouvelle en citant des responsables locaux et sans préciser si les personnes décédées faisaient partie de celles extraites des décombres.

Des centaines de secouristes participent aux recherches, alors qu’au moins 14 personnes restent prises au piège et que 39 autres n’ont pu être jointes. Les médias d’État ont évoqué «un miracle» après qu’une femme eut été extraite vivante, plus tôt dans la journée, des ruines de l’immeuble qui s’est effondré vendredi.

Neuvième personne en vie

Il s’agit de la neuvième personne retrouvée vivante depuis l’effondrement, pour une raison encore indéterminée, du bâtiment de huit étages qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma. Selon le «Quotidien du Peuple», organe du Parti communiste au pouvoir, la femme secourue était consciente et capable de parler aux sauveteurs au travers d’un petit trou avant son extraction et «ses signes vitaux sont stables».