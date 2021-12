Russie : Deux morts dans l’incendie d’un service de réanimation Covid

En Russie, un service de réanimation pour personnes souffrant du coronavirus a été la proie des flammes, vendredi, tuant deux patients. Un court-circuit sur un respirateur semble être en cause.

Deux personnes sont mortes, vendredi, dans l’incendie dans un service de réanimation pour patients du Covid-19 à Astrakhan, dans le sud de la Russie, ont rapporté les agences de presse russes, citant les secours. L’incendie avait été signalé à 10h07 (7h07 en Suisse) et a été rapidement maîtrisé, selon l’antenne locale du ministère russe des Situations d’urgence.

Les secours, selon les agences russes, évoquent la piste d’un court-circuit sur un respirateur du service de réanimation, équipement utilisé pour soigner les malades les plus graves du Covid.

Respirateurs défectueux

Plusieurs accidents dans des hôpitaux anti-Covid ont provoqué des décès de patients depuis le début de la pandémie. Neuf malades sont morts en août, après la rupture d’un tuyau d’oxygène dans un hôpital de Vladikavkaz, capitale de la république russe d’Ossétie du Nord. En juin, trois personnes ont péri dans un incendie à l’hôpital de Riazan, au sud-est de Moscou. Un respirateur artificiel défectueux était à l’origine du sinistre. Sept personnes avaient également péri dans les flammes en mai 2020, dans des hôpitaux de Moscou et Saint-Pétersbourg. Là encore, des respirateurs défectueux ont été pointés du doigt.

La Russie est parmi les pays au monde les plus endeuillés par le Covid-19, l’épidémie étant portée par une faible vaccination, sur fond de méfiance à l’égard des sérums russes, et en l’absence de restrictions sanitaires fortes. Plus de 520’000 personnes sont mortes du Covid depuis 2020, selon les statistiques officielles de l’agence Rosstat.