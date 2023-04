Mexique: Deux morts dans l’incendie d’une montgolfière

Des tour-opérateurs proposent ces excursions

Les deux victimes sont une femme de 39 ans et un homme de 50 ans. La mineur souffre de brûlures au premier et au second degré au visage et d’une fracture du fémur droit, ajoute le communiqué sans préciser le nombre total de passagers. Une vidéo diffusée par plusieurs médias montre la nacelle en feu dans un ciel parfaitement clair.