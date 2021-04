Un accident grave s’est produit mercredi peu après 21h, à Dornach, dans le canton de Soleure. Selon des informations de 20 Minuten, une voiture est sortie de la route dans un virage et a percuté un arbre de plein fouet. Le conducteur et son passager sont décédés. Une personne assise sur la banquette arrière a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital par un hélicoptère de la REGA.