Grisons : Deux morts dans un accident de voiture à Laax

Deux passagers d’une voiture sont décédés après une sortie de route dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur a été grièvement blessé.

Un terrible accident s’est produit samedi vers 1 h 15 du matin à Laax (GR). Un conducteur de 22 ans roulait dans la localité grisonne avec un passager âgé de 20 ans et une passagère âgée de 28 ans. Dans un long virage, la voiture a heurté un poteau de signalisation ainsi qu’une clôture. La voiture a continué sa course, à pleine vitesse, dans une prairie humide avant de décoller et de s’encastrer dans un muret de soutènement. Si les deux passagers sont morts sur le coup, le chauffeur a été transporté par la Rega dans un état grave, a indiqué samedi la police cantonale grisonne. Les circonstances exactes du drame font l’objet d’une enquête.