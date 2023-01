Guerre en Ukraine : Deux morts dans un bombardement russe sur un marché

«Six personnes ont été blessées dans une attaque à la roquette sur Chevtchenkove», a indiqué Oleg Synegoubov, le gouverneur de la région de Kharkiv, en publiant des photos de pompiers dans des gravats et d’étals en feu.

Au moins deux personnes ont été tuées, lundi, dans une frappe russe ayant touché un marché dans le village de Chevtchenkove, dans le nord-est de l’Ukraine, ont indiqué les autorités locales, tandis que les combats se poursuivaient dans l’est. «Six personnes ont été blessées dans une attaque à la roquette sur Chevtchenkove. Deux autres sont mortes», a indiqué sur Telegram Oleg Synegoubov, le gouverneur de la région de Kharkiv, en publiant des photos de pompiers dans des gravats et d’étals en feu.

À Kherson, dans le sud, le gouverneur Iaroslav Ianouchevitch a rapporté un mort et un blessé dans un bombardement russe qui a touché un quartier résidentiel. Dans l’est, les troupes russes ont mené un «bombardement massif» sur Kourakhivka, qui a fait au moins deux blessés et endommagé une vingtaine de maisons, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko. Selon la présidence ukrainienne, deux personnes sont mortes et dix ont été blessées au cours des dernières 24 heures dans tout le pays.