Afrique : Deux morts dans une attaque contre un bus au Rwanda

Des hommes armés ont ouvert le feu sur un bus dans le sud du Rwanda samedi, faisant deux morts et six blessés.

La police soupçonne les assaillants d’être des «vestiges du FNL», mouvement accusé d’avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019 et fondé par l’opposant Paul Rusesabagina.

Deux personnes ont été tuées et six blessées quand des hommes armés, soupçonnés d’appartenir à un groupe rebelle, ont ouvert le feu sur un bus dans le sud du Rwanda, a annoncé samedi la police.

«Les assaillants ont tué le conducteur du bus et un passager, et ils ont aussi blessé six autres passagers», a déclaré la police. À l’issue d’un procès en 2021 que la Belgique a considéré ni «juste» ni «équitable», la justice rwandaise a condamné l’opposant Paul Rusesabagina à 25 ans de prison pour «avoir fondé et appartenir» au Front de libération nationale. La peine a été confirmée en appel en avril.