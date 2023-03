Valais: Deux morts dans une avalanche sur les hauts de Bruson

Rappel des consignes en randonnée à ski comme en freeride

- Equipez-vous et sachez utiliser votre matériel: DVA (détecteur de victimes d’avalanche), sonde, pelle, téléphone. Entraînez-vous sur les parcs DVA mis à disposition gratuitement par les remontées mécaniques

- Pratiquez régulièrement la recherche et les nouvelles techniques de dégagement de victimes d’avalanche: c’est dans le premier quart d’heure que les chances de survie en avalanches sont les plus élevées et seuls les camarades sur place peuvent effectuer un sauvetage dans ce laps de temps