Canaries : Deux morts dont une enfant de 4 ans à bord d’un bateau de migrants

Davantage de femmes et d’enfants

Selon des ONG, la proportion de femmes et d’enfants empruntant cette dangereuse route migratoire entre les côtes africaines et les Canaries, archipel situé au large du nord-ouest de l’Afrique, est en augmentation.

En mars 2021, la mort d’une petite fille malienne de deux ans après plusieurs jours d’agonie dans un hôpital des Canaries avait provoqué une vive émotion en Espagne. Elle avait fait la traversée depuis le continent africain sur une embarcation de fortune transportant 52 migrants, dont sa mère et sa soeur.

Entre le 1er janvier et le 15 juillet, 9’308 migrants sont arrivés aux Canaries, soit 27% de plus que sur la même période l’an dernier, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Les arrivées ont toutefois reculé à partir de la mi-mars, à la suite de la normalisation des relations diplomatiques entre l’Espagne et le Maroc, d’où partent la plupart de ces migrants.