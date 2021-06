Colombie : Deux morts et un policier blessé dans de nouveaux heurts

Selon les autorités colombiennes, des policiers ont été attaqués par des hommes armés qui voulaient ériger un barrage routier.

Au moins deux personnes sont mortes et un policier a été blessé par balle lors d’affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie, secouée depuis fin avril par une vague de contestation sociale qui a fait au moins 61 morts.

Soulèvement

Le soulèvement, qui se traduit par des manifestations plus ou moins intenses et régulières, ainsi que des blocages routiers, s’est par la suite transformé en un mouvement de dénonciation de la répression policière et d’appels à plus de justice sociale.