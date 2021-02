Depuis des mois, l’économie tourne au ralenti, voire est à l’arrêt. Les restaurants et commerces non essentiels sont fermés, les enseignes ouvertes sont soumises à des règles strictes. Pourtant, dénonce le Parti socialiste genevois, malgré cette situation, les chômeurs doivent toujours procéder à un nombre minimum de recherche d’emploi sous peine de sanctions. Une obligation jugée «absurde» par le PS. «Une telle exigence est un non-sens total et fait perdre temps et énergie à tous les acteurs de la chaîne: du ou de la demandeuse d’emploi aux employeurs, en passant par les conseillers en personnel de l’Office cantonal de l’emploi (OCE).»