Deux «muscle cars», deux femmes, une mission

Onze minutes. C’est le temps que dure la course-poursuite entre Steve McQueen, au volant de sa Ford Mustang 390 GT Fastback, et les méchants à bord de leur Dodge Charger R/T, dans le film «Bullitt» de 1968. Cinquante ans plus tard, nous avons décidé de reproduire la course-poursuite, avec Vanessa dans la Dodge Challenger SRT 392 et Isabelle au volant de la Ford Mustang «Bullitt».

Une vie de femme au foyer et de mère. Il y a un demi-siècle, c’était quelque chose de tout à fait normal pour les femmes. Les rôles entre hommes et femmes étaient alors clairement définis. Tandis que monsieur partait conquérir le monde, madame s’occupait du ménage, de son intérieur, de la propreté et des bons petits plats caloriques. Même dans le road-movie sans doute le plus célèbre qu’est «Bullitt», dans lequel le lieutenant Frank Bullitt, alias Steve McQueen, pourchasse les méchants, le seul rôle féminin, Cathy, incarnée par Jacqueline Bisset, demeure accessoire.

Heureusement, les temps ont changé. Aujourd’hui, les femmes font carrière et conduisent leur voiture de rêve. À l’instar de Vanessa avec sa Dodge Challenger SRT 392 de 2016. Ensemble, nous avons décidé de reconstituer la célèbre course-poursuite de «Bullitt». Sauf que cette fois-ci, les rôles principaux sont attribués à des femmes. Bon, il est vrai que certains paramètres ne correspondent pas tout à fait à l’original. Nous ne nous trouvons effectivement pas aux États-Unis, mais en Suisse; de plus, nous faisons l’impasse sur le spectaculaire envol et sur l’explosion de la station-service et respectons le code de la route. Néanmoins, le nouveau décor avec deux «muscle cars» modernes, deux femmes et une mission semble assez prometteur.

Ford Mustang Bullitt (à gauche) contre Dodge Challenger (à droite): deux «muscle cars», deux femmes, une seule mission – faire de bonnes images! Cyril Minder Prêtes pour la course-poursuite. À gauche, la Ford Mustang Bullitt de 460 ch, à droite la Dodge Challenger SRT 392 de 492 ch. Cyril Minder Vanessa et moi sommes également prêtes à nous donner à fond dans nos «muscle cars». Cyril Minder

Un jeu du chat et de la souris sur huit roues

Mais revenons à l’original. La course-poursuite sans doute la plus longue jamais montrée dans un film dure près de onze minutes et est un véritable jeu du chat et de la souris sur huit roues. Les méchants à bord de la Dodge Charger prennent en chasse Bullitt et veulent lui tendre un piège. Or, Bullitt leur échappe et réapparaît quelques minutes plus tard avec sa Ford Mustang derrière la Dodge Charger. Le conducteur de cette dernière attend une bonne occasion pour tenter de semer Bullitt à un carrefour, où démarre alors une course-poursuite à grande vitesse à travers les rues de San Francisco. Celle-ci se poursuit en dehors de la ville. Le tueur sur le siège passager tire sur Bullitt avec son fusil à pompe, mais celui-ci arrive à lui faire quitter la route. Le conducteur de la Dodge perd alors le contrôle de son véhicule et fonce tout droit dans une station-service, qui explose de manière spectaculaire. C’est avec beaucoup de mal que Bullitt arrive à s’arrêter avec sa Mustang fortement endommagée en dehors de la route, alors que les gangsters périssent dans leur véhicule.

Le rendez-vous est fixé sur un parking dans l’Espace Mittelland. Alors que pour m’y rendre, je sillonne à travers le paysage en faisant pétarader la Ford Mustang «Bullitt» et que je savoure le grondement caverneux du moteur V8, je me repasse les différentes scènes de la course-poursuite du film dans la tête. Reproduire une telle course-poursuite demande une certaine préparation. Les routes, le paysage, la lumière: tout doit être parfait. Pour ce faire, nous nous sommes servis d’extraits de la célèbre scène du film. Car nous voulions nous rapprocher le plus possible de l’original.

Arrivée au point de rencontre, Vanessa est déjà sur la ligne de départ avec son bolide. Ensemble, nous passons en revue la chorégraphie et faisons le point sur le parcours avec Cyril Minder, le photographe. Étant donné que c’est une première autant pour Vanessa que pour moi, l’excitation est à son comble. Après tout, nous voulons que les deux voitures et nous-mêmes sortions indemnes de cette expérience.

Challenger contre Mustang

Mais avant de prendre la route, dernière inspection de la Mustang par tous les participants. Car, même dans sa version actuelle, la «muscle car» verte est un véritable régal pour tous les amateurs de voitures. Le moteur V8, qui a gagné 10 chevaux, fournit allègrement une puissance de 460 ch, transmise exclusivement sur les roues arrière par une boîte de manuelle à six vitesses. La légendaire peinture Vert Highland métallisé aurait presque tendance à paraître kitsch sur fond de coucher de soleil. Le moteur V8 de son adversaire délivre, quant à lui, 492 ch. Mais dans le duel pour passer de 0 à 100 km/h, la Bullitt, arriverait tout de même en tête de course avec 4,6 secondes contre 5,2 secondes. Sinon, la liste des équipements de série se lit comme le Who’s Who du plateau de tournage: étriers de freins Brembo rouges, baguettes chromées des vitres latérales et jantes en alliage léger 19 pouces dans le style Torq Thrust.

Mais assez pour les faits, passons aux choses sérieuses. Dernières instructions du photographe et action! La Mustang se positionne plutôt bien. Une main sur le volant, l’autre sur le pommeau blanc du levier de vitesses et le pied droit sur la pédale de l’accélérateur. Steve McQueen, j’arrive! Les vitesses passent comme dans du beurre, l’embrayage est plutôt souple. Et le système Rev Match accompagne le changement de vitesses lorsqu’on rétrograde par de petits coups d’accélérateur bien dosés qui feraient même sourire le plus redoutable des tueurs. Dans les virages, la Mustang tient la route.

Un ballet automobile pour néophytes