Genève – La Poste lui perd deux téléphones portables

Cela fait maintenant quatre mois que Léo* attend un nouveau téléphone portable commandé en octobre. Les deux Iphone 13 envoyés par l’opérateur Yallo via la Poste ne sont jamais arrivés jusqu’à lui. Les appareils sont portés disparus, sans plus d’explications. A chaque fois, la Poste a remboursé et l’entreprise de téléphonie lui a proposé de recommander un téléphone.