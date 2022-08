Asie : Deux navires de guerre américains passent dans le détroit de Taïwan

Taïwan vit sous la menace constante d’une invasion de Pékin, qui considère l’île autonome comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force. (Image d’illustration)

Ce passage «démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’une région indo-pacifique libre et ouverte», précise le communiqué de la marine américaine. Le 12 août, Washington avait annoncé son intention de renforcer ses relations commerciales avec Taïwan et d’effectuer de nouveaux passages aériens et maritimes dans le détroit, en réponse aux actions «provocatrices» de la Chine.