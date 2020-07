Canada

Deux navires se percutent dans un canal

Les deux cargos se déplaçaient dans des directions opposées, mais se trouvaient du même côté du cours d’eau.

L’Alanis et le Florence Spirit sont entrés en collision samedi dernier dans le canal reliant les lacs Érié et Ontario. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les deux navires naviguer en direction opposée, mais sur le même côté du cours d’eau. On peut également voir les dommages causés aux coques des navires.