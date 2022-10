Slimane et Nolwenn Leroy dans The Voice Kids

TF1 : Deux nouveaux coachs pour «The Voice Kids»

Si Kendji Girac et Patrick Fiori rempileront en 2023, Julien Doré et Louane laissent leur place dans les fauteuils rouges.

Trois jours après la finale de la saison 8 de «The Voice Kids» – dans laquelle Aivan et Sara ont brillé – TF1 prépare déjà la suite. Mardi 11 octobre 2022, la chaîne a annoncé un remaniement du jury du télécrochet. Deux des coachs présents en 2022 quittent en effet le programme.

Louane et Julien Doré, dont c’était la première apparition, laissent leur place à Nolwenn Leroy et Slimane. La chanteuse connaît déjà la famille «The Voice», puisqu’elle était coach mystère dans la saison 11. C’est elle qui avait permis au Neuchâtelois Loris d’atteindre la finale. Quant à Slimane, il sera également en terrain connu. L’artiste a remporté l’émission en 2016 et il a été coach à deux reprises dans la version belge.