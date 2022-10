Equateur: Deux nouveaux corps retrouvés dans une prison équatorienne

Équateur : Deux nouveaux corps retrouvés dans une prison équatorienne

En Équateur, des affrontements entre détenus ont fait au moins 29 morts et 66 blessés cette semaine dans deux prisons.

Un gardien de prison a signalé «deux prisonniers morts», retrouvés dans l’une des ailes de la prison du port d’Esmeraldas, proche de la frontière colombienne, a indiqué l’autorité dans un communiqué. Le SNAI a ajouté, sans donner plus de détails, que «des signes préliminaires d’asphyxie étaient apparents sur les corps, ce qui sera confirmé après les examens légaux».

Affrontements

Entre lundi et mercredi, des affrontements ont éclaté entre des détenus appartenant à des gangs liés au trafic de drogue dans les prisons de Latacunga (sud) et du port de Guayaquil (sud-ouest), faisant 29 morts et 66 blessés, dont cinq policiers. Le système pénitentiaire équatorien est confronté à une crise due à la lutte pour le pouvoir entre organisations criminelles, qui a fait près de 400 morts depuis février 2021.