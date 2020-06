Deux nouveaux décès et 17 cas supplémentaires

Rédiger un nouveau commentaire

Ils viennent de découvrir que le virus était déjà en Italie en décembre 2019. Donc il était aussi en suisse et ailleurs dans le monde. Pourquoi avoir confiner des mois plus tard ? Ah ça ....

Booba 19.06.2020 à 11:48

que du blabla du business il existe même pas ce virus c est tout simplement une grippe que maintenant on appel COVID19. complot de tout les états. bizarrement les riches se font plus riches et les pauvres plus nombreux.