Genève – Deux nouveaux incendies au Lignon

Etages enfumés

Les pompiers ont reçu douze appels pour le premier sinistre, un peu avant 18h. Arrivés au no 61 en quatre minutes, les hommes du feu ont constaté que la fumée se dégageant du container en plastique, situé dans un local à poubelles, était montée dans les étages de l’immeuble, qui en compte quinze. Les habitants étaient sortis par eux-mêmes, précise le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Les pompiers ont évacué le container pour l’éteindre à l’extérieur du bâtiment et ont procédé à la ventilation des lieux. Le feu a été éteint à 18h27 et les locataires ont pu rentrer chez eux à 18h58. Le SIS a terminé son intervention à 19h25.