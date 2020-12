Algérie : Deux nouveaux sites d’information censurés

Les autorités algériennes opèrent dans un contexte de répression systématique ciblant des militants des droits humains, des opposants politiques, des journalistes et des blogueurs critiques à l’égard du régime.

Au moins deux sites d’information algériens, Twala et Casbah Tribune, ont annoncé mercredi ne plus être accessibles en Algérie, dénonçant une nouvelle censure des autorités à l’égard des médias indépendants.

«C’est une atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d’informer en Algérie», souligne le média, dont le blocage vient s’ajouter à une longue série visant des médias privés.

Bloqué un mois et demi à peine après son lancement, «Twala.info reste accessible grâce à la technologie VPN» et «malgré cette censure, l’équipe Twala poursuivra son travail», indique le communiqué.

La même mesure a été prise mercredi à l’encontre du site Casbah Tribune. Ce dernier a également annoncé son blocage sur sa page Facebook, confirmant qu’il ne restait accessible aux internautes algériens que via VPN.

De nombreuses censures

De nombreux autres sites d’information ont été ainsi censurés par les autorités algériennes au cours de l’année 2020, à l’instar de Radio M, Maghreb Emergent, Interlignes, L’Avant-Garde et TSA (Tout sur l’Algérie), d’après leurs directions respectives.

Maghreb Emergent et Radio M ont annoncé mercredi être de nouveau complètement inaccessibles, après avoir été partiellement débloqués début octobre.

Lancé le 15 octobre par une douzaine de journalistes, Twala est un média bilingue (français et arabe) proposant à la fois un suivi de l’actualité nationale en bref et du long format avec des reportages, des enquêtes, des analyses et des podcasts.