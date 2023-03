Deux nouveaux skateparks verront bientôt le jour à Genève

Les amateurs de skate, roller et trottinette vont pouvoir s’en donner à cœur joie. Bientôt, ils auront deux nouveaux terrains de jeu à Genève. Aux Grottes, le souhait des jeunes du quartier a été exaucé par la Ville de Genève. Un skate et un parkour parks verront le jour près du Cycle d’orientation de Montbrillant. Le Conseil municipal a accepté, mardi, deux crédits en ce sens, relate la presse régionale. Une enveloppe de 600’000 francs a été débloquée pour la réalisation de ces installations temporaires. Un second montant, de 500’000 francs, est prévu pour étudier la possibilité de pérenniser ces modules. Le secteur choisi était convoité depuis 2019 par les adolescents de l’association Espace freestyle Montbrillant. Mais les propriétaires de chien avaient aussi jeté leur dévolu dessus. Finalement, la Municipalité a tranché en faveur de la jeunesse.