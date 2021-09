Irlande du Nord : Deux nouvelles inculpations pour le meurtre d’une journaliste

L’enquête sur la mort de la journaliste Lyra Mckee – tuée par balle en 2019 – se poursuit en Irlande du Nord. Deux hommes de 21 et 33 ans ont été inculpés pour meurtre.

Deux hommes ont été inculpés du meurtre de la journaliste Lyra McKee, tuée par balle en Irlande du Nord lors d’affrontements entre dissidents républicains et forces de l’ordre en avril 2019, a annoncé la police locale.

Ces deux hommes, âgés de 21 et 33 ans, ont également été inculpés pour possession d’une arme à feu et de munitions avec intention de mettre en danger la vie d’autrui, participation à une émeute, possession de cocktails Molotov et incendie volontaire, a précisé la police, dans un communiqué, jeudi soir.