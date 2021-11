Neuchâtel : Deux nouvelles rames pour 15,6 millions de francs

Vieillissants et pas adaptés aux fauteuils roulants, les trains circulant entre la Chaux-de-Fonds et les Ponts-de-Martel seront remplacés.

Le Conseil d’État neuchâtelois, transN et l’office fédéral des transports (OFT) ont décidé d’acquérir deux nouvelles rames à plancher bas pour la ligne transN 222 (La Chaux-de-Fonds – Les Ponts-de-Martel). TransN exploite, actuellement, cette ligne avec des automotrices datant de 1991 et 1996. Or ces rames à plancher haut, vieillissantes, ne répondent pas aux exigences légales garantissant l’accès aux voyageurs à mobilité réduite.