Actualisé il y a 1h

Genève

Deux nouvelles structures pour les baigneurs du Léman

Les Genevois pourront découvrir dès vendredi deux aménagements lacustres, une plateforme circulaire et un ponton, sur le quai de Cologny.

de leo

1 / 8 Le ponton circulaire de 40 mètres de diamètre est composé de chêne. Etat de Genève Les deux structures lors des travaux. Etat de Genève Les deux ouvrages sont le fruit d’un partenariat entre le Canton et Cologny. Etat de Genève

Nouvelles attractions pour les usagers des bords du lac Léman. Deux nouveaux espaces sur le quai de Cologny leur seront dévolus dès la fin de semaine, en aval de la Tour-Carrée. Le premier est une plateforme circulaire de 40 mètres de diamètre qui forme une sorte d’îlot flottant au milieu duquel on pourra se baigner. Surplombant une structure de béton, le ponton est composé de planches en chêne 100% suisse. Des matériaux «pensés pour la durabilité et le confort», indiquent mercredi l’Etat de Genève et la commune de Cologny, qui porte l’ouvrage. L’accès se fera directement par les dalles de calcaire jouxtant le quai ou par l’eau, au moyen d’échelles installées tout autour de la structure.

Barbecues, fumée et chiens interdits

Le deuxième espace est un ponton sur pilotis long de 45 mètres, composé d’un revêtement à deux niveaux. Il permet notamment de séparer la zone de baignade de la zone portuaire existante. Baigneurs et promeneurs pourront profiter de ces nouveaux lieux à partir de vendredi à 18h. Les autorités précisent que barbecues, fumée, chiens et véhicules ne sont pas autorisés sur ces pontons. Tout au long de l’été, des équipes de travailleurs sociaux hors murs et d’étudiants de la Haute école de travail social conduiront des actions de prévention en lien avec la baignade et la protection de l’eau.

Un coût d’environ 4 millions