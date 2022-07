Iran : Deux ONGs dénoncent une «frénésie d’exécutions»

250 personnes ont subi la peine capitale lors des six premiers mois de 2022. Les ONGs dénoncent une «odieuse offensive contre le droit à la vie».

Deux ONGs, dont Amnesty international, ont dénoncé mercredi une «frénésie d’exécutions» en Iran, où plus de 250 personnes ont subi la peine capitale sur les six premiers mois de l’année, «à l’issue de procès systématiquement iniques». «Au cours du premier semestre 2022, les autorités iraniennes ont exécuté au moins une personne par jour en moyenne», dénonce Diana Eltahawy, directrice adjointe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, dans un communiqué. «L’appareil d’Etat procède à des homicides à grande échelle à travers le pays dans le cadre d’une odieuse offensive contre le droit à la vie.»