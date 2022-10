Deux Orient-Express rivaux sur les mêmes lignes internationales

«À chaque table de la future voiture-bar, une pendule sonnera l’heure du cocktail et du dîner, indique Accor dans un communiqué de presse publié lundi. Un bouton d’appel sera réservé au service du champagne. Un autre au personnel.» Ce rêve, d’un luxe inouï, deviendra réalité en 2015 si le groupe hôtelier français tient ses promesses. Dans la foulée, il présente des projections 3D de la prochaine décoration d’intérieur du plus célèbre train du monde, l’Orient-Express.

La restauration des 17 voitures, retrouvées récemment en Pologne par la SNCF, a été confiée à l’architecte Maxime d’Angeac qui collabore avec la fine fleur des artisans de l’Hexagone. Le convoi, de style Art déco, est composé de 12 voitures-lits, dont une suite présidentielle avec baignoire, un restaurant, trois salons et un fourgon. Dans les suites, des panneaux en verre dépoli originaux, créés par René Lalique pour le train historique, côtoieront de larges canapés convertibles en un grand lit (voir les images ci-dessous).

Prix plancher: 3446 francs par personne

Le monde de l’hôtellerie s’intéresse aux trains de nuit de luxe et développe notamment des synergies avec ses cinq-étoiles. Le groupe LVMH est un acteur récent dans le secteur de l’hôtellerie. À travers Belmond, il possède des joyaux tels que le Cipriani, à Venise, et le Cheval Blanc, à la Samaritaine à Paris. De son côté, Accor, propriétaire de la marque Orient Express développe une chaîne d’hôtels sous ce nom. Les deux premiers établissements sont attendus pour 2024: Orient Express La Minerva, à Rome, et Orient Express Palazzo Donà Giovanelli, à Venise, Un autre projet est également annoncé à Riyad, en Arabie saoudite.