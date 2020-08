Unique dans l’histoire Deux ouragans en même temps et au même endroit?

Un phénomène potentiellement unique dans l'histoire pourrait avoir lieu la semaine prochaine: deux ourgans qui frappent simultanément au même endroit.

Deux ouragans frappant le Golfe du Mexique au même moment, tel est le scénario redouté par les météorologistes. Potentiellement unique dans l'histoire, cette double-catastrophe naturelle pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Des alertes ont d'ores et déjà été émises dans les pays des Caraïbes et d'Amérique centrale ainsi que dans le sud des États-Unis.

«Il est probable que l’un deviendra plus fort»

«Laura» est actuellement à l'est de Porto Rico. Elle se déplacera ensuite en direction de la République Dominicaine et d'Haïti avant de frapper Cuba et la Floride. La seconde menace le Mexique et les pays d'Amérique centrale. L'effet le plus redouté? Que les deux tempêtes se rapprochent et provoquent un effet destructeur commun.