Intempéries Deux ouragans menacent la côte américaine

Alors que la tempête Laura a déjà tué 12 personnes dans les Caraïbes, elle devrait se transformer en ouragan avant de frapper la Louisiane mardi. Un autre ouragan, Marco, sera déjà passé par là.

Laura, qui a provoqué des inondations en Haïti et en République dominicaine, tuant douze personnes, devrait elle aussi devenir un ouragan mardi et pourrait frapper cette même région américaine. «Laura devrait se déplacer dans le centre et le nord-ouest du golfe du Mexique mardi soir et mercredi», selon le NHC.